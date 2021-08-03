Badmintoncularımızdan bir ilk

Ankara’daki U-15 Intertanional Open Turnuvasında mücadele eden badmintoncularımız Salih Öztürk ve Nehir Deniz, ilk 16’ya kalarak bir ilke imza attılar

Milli badmintoncularımız Salih Öztürk ve Nehir Deniz, Türkiye Milli Takımı adına yarıştıkları Ankara’daki U-15 Intertanional Open Turnuvasında ilk 16’ya kaldılar.

Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkez’inde düzenlenen U-15 International Open Turnuvasında karışık çiftler kategorisinde yarışan Salih D. Öztürk ve Nehir M. Deniz 3. tura geçip, ilk 16’ya kalarak bir ilke imza attılar.

2. turda karşılaştıkları rakiplerini (21-13 / 12-21 / 21-17) uzatmalarda 2-1 mağlup eden milli badmintoncularımız büyük bir başarı elde ederek ilk kez katıldıkları Uluslararası Turnuvada çeyrek finale kalma mücadelesi verecekler.

Federasyon Başkanı Fırat DENİZ, sporcularını ve antrenörünü tebrik ederek başarılarını kutladı. Maç sonrasında sporcularının mutluluklarının görülmeye değer olduğunu, inşallah bir sonraki turda, çeyrek finale kalmak için sporcularına ve antrenörüne çok güvendiğini, bunuda başarabilecek güçte olduklarını belirtti. Bugün öğleden sonra çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek olan sporcularımız Salih ve Nehir'e başarılar dileriz.



