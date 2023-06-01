Badmintoncularımız ilk 2 günde 13 galibiyet aldı

Türkiye'de Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U17 Türkiye Badminton Şampiyonasına katılan U 17 Milli Takımımız ilk iki günde 13 galibiyet almayı başardı.

Tek Erkekler Kategorisinde mücadele eden Jacob Özikiz ve Salih Öztürk turnuvaya devam ederken tek bayanlar kategorisinde de Nehir Deniz turnuvaya devam ediyor. Turnuvaya çift erkekler kategorisinde Aral Polili ve Jacob Özikiz çifti turnuvaya devam ederken, karışık çiftler kategorisinde de Nehir Deniz ve Salih Öztürk çifti turnuvaya devam ediyor. Turnuvada mücadele eden Kuzey Serinyürek ve Mehmet Harmancı ilk günde turnuvayı tamamlarken, İzgi Mertdin ve Tamara Hürdeniz de turnuvayı ikinci günde tamamladı. Turnuvayı tamamlayan sporcularımızı takımımızı başarıyla temsil ettiği için tebrik ediyor turnuvaya devam eden sporcularımıza başarılar dileriz.



