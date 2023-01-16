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Badmintoncular Brian Hughes anısına oynayacak

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Badmintoncular Brian Hughes anısına oynayacak
 Ülkemizde Badminton sporunu tanıtan ve 2012 yılında vefat eden Brian Hughes adına Büyükler Anı Turnuvasının ikincisi düzenleniyor.
22 Ocak 2023 Pazar günü Atatürk Spor Salonunda düzenlenecek turnuva halka açık bir şekilde düzenlenecek ve 20 yaş üzerindeki sporcular da katılabilecekler. İki grup şeklinde düzenlenecek organizasyonda sporcular Yıldız grubunda, halktan katılacak olanlar Altın grubunda yarışacaklar.
Turnuvaya katılacak olanlar en fazla iki kategoride yarışabilecekler. (Tek bayan/erkek - çift bayan/erkek - veya karışık çiftler.) Turnuvaya kayıt yapmak isteyenler aşağıdaki formu eksiksiz doldurduktan sonra en geç 19 Ocak saat 20.00'a kadar göndermeleri gerekmekte.
 
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