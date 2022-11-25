Badminton U17 Milli takımı sporcuları Ankara’ya gitti

KKTC 17 YaşAltı Milli Takımı sporcuları Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmek için Ankara’ya gitti.

Badminton Milli Takımı 25 Kasım-1 Aralık 2022 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 11 kişilik kafile ile katılıyor.

Kafilede antrenörlüğü Ali Kandulu, idareciliğini ise VasfiyeŞahali'nin yaptığı Milli Takımımızda 4 bayan 5 erkek sporcu bulunuyor.

U17 Milli Takımı havaalanında yolcu eden Federasyon Başkanımız Fırat Deniz sporcularımıza hem iyi yolculuklar hem de turnuvada başarılar diledi.

