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Badminton U17 Milli takımı Ankara’da

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Badminton U17 Milli Takımı, Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu’nda dün başlayan Türkiye Şampiyonası’nda yarışıyor. 3 kız, 5 erkek sporcuyla organizasyonda yer alan takım madalya mücadelesini 3 Haziran’a dek sürdürecek

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Badminton U17 Milli takımı Ankara’da
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Badminton U17 Milli Takımımız, 30 Mayıs - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 11 kişilik kafile ile katılıyor. Kafilenin antrenörlüğünü Süleyman Gündüz, idareciliğini ise Tutku Gürsun 'un yaptığı Milli Takımımızda 3 bayan, 5 erkek sporcu bulunuyor. Federasyon Başkanı Fırat Deniz tüm sporcuların turnuvaya iyi hazırlandığını belirterek turnuvada mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi. 
 
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