Badminton Şenliği Cuma günü yapılacak

KKTC Badminton Federasyonu, Türkiye Cumhuriyetinin 101. Kuruluş yılında, TC Gençlik Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü desteği ile badminton şenliği düzenleyecek. 6 – 14 yaş çocuklara yönelik düzenlenecek olan badminton şenliğinde çocuklar için eğlenceli yarışmalar yanında badminton sporunu tanımaları sağlanarak yetenekli çocukların badminton sporuna kazandırılması hedeflenecek. Organizasyon, 25 Ekim Cuma 18.00 – 19.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji (YDK) Spor Salonu’nda yapılacak.

