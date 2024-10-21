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Badminton Şenliği Cuma günü yapılacak

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Badminton Şenliği Cuma günü yapılacak
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KKTC Badminton Federasyonu, Türkiye Cumhuriyetinin 101. Kuruluş yılında, TC Gençlik Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörlüğü desteği ile badminton şenliği düzenleyecek. 6 – 14 yaş çocuklara yönelik düzenlenecek olan badminton şenliğinde çocuklar için eğlenceli yarışmalar yanında badminton sporunu tanımaları sağlanarak yetenekli çocukların badminton sporuna kazandırılması hedeflenecek. Organizasyon, 25 Ekim Cuma 18.00 – 19.30 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji (YDK) Spor Salonu’nda yapılacak.
 
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