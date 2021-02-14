Badminton kadınlarda şampiyon Elin

Badminton Federasyonu tarafından organize edilen “Online Top Sektirme” yarışmasıyoğun katılımla tamamlandı. Top Sektirme yarışması Sevgililer Günündeise ''SevgiDolu" yarışma teması ile eşler arasında da yapıldı.

Top sektirme yarışmasına Büyük Kadınlar kategorisinde katılan Elin Asker, oldukça başarılı bir performans sergileyerek tüm rakiplerini mağlup edip şampiyon oldu. Elin Asker, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu açıklarken, Badminton Federasyonuna da yarışmayı düzenlediği için teşekkür etti.

