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Badminton Federasyonu, şantiyeye döndü

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Badminton Federasyonu, şantiyeye döndü
Fırat Deniz başkanlığındaki Badminton Federasyonu yönetim kurulu, federasyon tesislerinde tadilâtlara devam ediyor.
Geçtiğimiz ay ülke sporuna kazandırdığı yeni tesis olan Air Badminton sahasının çevresini ve federasyon lokalinin dış tarafını düzenlemeye başlayan federasyon yönetimi, sene başında lokalin üzerini izolasyon yaptırmıştı.
Federasyon yönetimi bu kez ise lokalin önünü ve yeni yapılan tesisin etrafını düzenleyerek federasyon binasının ve Air Badminton tesisinin ferah ve güzel olmasını sağlayacak.
 
 
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