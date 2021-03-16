Badminton Federasyonu, kulüplere yardım yaptı

Badminton Federasyonu, mali genel kurula katılan federasyona bağlı kulüplere malzeme yardımı yaptı

Badminton Federasyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da federasyona bağlı kulüplere malzeme yardımı yaptı.

Badminton Federasyonu kulüplere yapılan malzeme yardımı ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde badminton sporunun gelişmesi için yaptığı sosyal sorumluluk projeleri yanında yaptığı malzeme desteği ile Badminton Federasyonumuz dikkat çekiyor.

Fırat Deniz başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesi ile sürekli gelişen ve ülke geneline yayılan spor branşı olarak dikkat çeken badminton sporu büyümeye devam ediyor. İlk olarak okullara ücretsiz malzeme yardımı yapan federasyonumuz, kulüplere de her yıl düzenli olarak malzeme yardımlarıyapıyor.

Federasyonumuzun köy projesi de büyük ses getirmişti. Pandemi süresinde de online olarak yaptığı etkinliklerle dikkat çeken federasyonumuz, sosyal sorumluluk projeleriyle de ülke sporuna katkı koymaya devam ediyor.

Mali genel kurula katılan kulüplere raket, top, file yardımında bulunan federasyonumuz, okul ve kulüplerimizin, gençlerin sporayönelmelerinde başrolü oynadığının bilinciyle okullara ve kulüplerimize malzeme yardımında bulundu.

Kulüplerimize yardımında bulunmaya devam edeceğiz. Yardım malzemelerinin dağıtılmasında bize destek olan Türkiye Badminton Federasyonuna da teşekkür ederiz.”

