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Avrasya Taekwondo Merkezi’ne kapsamlı bakım yapıldı

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Avrasya Taekwondo Merkezi’ne kapsamlı bakım yapıldı
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tüm yıl boyunca kullandığı Avrasya Taekwondo Merkezi’ni bakıma aldı.
Her yıl düzenli olarak bakımı yapılan salonun Ağustos ayının son haftası antrenmanlara kapatan Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu, salonun zeminin boyasını yenilerken tribünlerde de kırılan koltukların, tamiratları yapılarak değişmesi gerekenleri değiştirdi.
Salonun çevresi de temizlenirken çöken septik çukuru da yenilendi. Salonun dış aydınlatmaları solar ışıklarla yenilenirken salon etrafı da aydınlatılmış oldu.
Tuvalet ve duşların bakım ve boyası yenilenen Avrasya Taekwondo Merkezi bugün (Pazartesi) itibarıyla kapılarını yeniden antrenmanlara ve maçlara açacak.
 
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