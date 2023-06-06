Avcılık Federasyonu Maliye Bakanlığı’na isyan etti

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, Maliye Bakanlığı’nın Mart ayından beridir hiç bir ödeme yapmamasından yakınarak, Maliye Bakanlığı’nı en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Avcılık Federasyonu’nun itibarını zedelemek ile suçladı

Avcılık Federasyonu Başkanı Osman Cook, uzun süreden beri Maliye Bakanlığı ile ödemelerde sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, Bakan Alişan Şan’ın kendilerini ile görüşmeyerek randevularını iptal ettiğini savundu.

Cook yaptığı açıklamada federasyonun içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, ödemelerin ivedi şekilde yapılması için Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Cook’un açıklaması şöyle;

‘’Maliye Bakanlığı Mart ayından itibaren ivedilikle ödenmesi gereken faturalarımızı ödemiyor. Genel toplamı 70 bin TL karşılığında olan mazot, gaz ve makinist şirketlerine ait faturaların ödenmemesinden dolayı mazot ve gaz alamıyoruz, araçlarımızı tamir ettiremiyoruz.

Biz konu ile ilgili yetkililerle görüşmeler yaptık, konuyu aktardık fakat Maliye Bakanından talep ettiğimiz randevu için bile bir ay sonrasına gün verildi ve o da mazeret gösterilerek iptal edildi. Yani karşımızda sıkıntılarımızı çözümleyecek muhatap bulamıyoruz. Maliye Bakanı bizimle görüşmüyor. İçişleri Bakanımız ve müsteşarı ile yaptığımız görüşmeler sonu bize dönüş oldu ve ödemeleriniz sıradadır denildi fakat herhangi bir sonuç alamadık. Bu sıkıntıların ivedi şekilde çözümlenmesi gerekirken, kendi üyelerimizden biriken parayı dahi kullanamıyoruz. Avcılık Federasyonu bütçesi av ruhsatlarından oluşan bir bütçedir, yani federasyonumuz kendi bütçesini kendisi oluşturan tek kurumdur. Devletin bütçesinden herhangi bir katkı almıyoruz. Devletin bütçesinden herhangi bir katkı almamıza rağmen kendi paramızı dahi alamıyoruz. Piyasada itibarımızı zedeliyorlar. Bu ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Avcılık Federasyonu kendine ait parayı dahi alamıyor. Bu para bize neden verilmiyor açıklanmalıdır. Bu para farklı yerlere kullanılmışsa hesabı verilmelidir. Yarın akşam kulüplerimiz ile bir araya gelerek argumanları ortaya koyarak bu konu değerlendirilecektir. Orada alınan karar doğrultusunda hareket edilecektir. Gerekli açıklamamızı da toplantı sonrası yapacağız’’

