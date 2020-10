Avcılık Federasyonu, köpek gezdirme yasasını uyulmasını istedi

Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, köpek gezdirme ilgili yasayı avcılara hatırlatıp, büyük av bölgelerinin geçen yıl ile aynı olduğunu açıkladı

Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, köpek gezdirme ilgili yasayı avcılara hatırlatıp, büyük av bölgelerinin geçen yıl ile aynı olduğunu açıkladı.

Büyük ava on gün kala köpek gezdirilemeyeceğini hatırlatan Avcılık Federasyonunun açıklaması şöyle:

“Avcılarımızın dikkatine:

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası, İkinci Kısım’daki ‘Av Mevsimi, Av Ruhsatları, Yasaklar’ başlığı altında yer alan, ‘Kapalı Mevsimde Av ve Doğada Köpek Gezdirme ile İlgili Kurallar ve İstisnalar’ bölümünde belirtildiği üzere; ‘Büyük ava on gün veya daha az bir süre kala, ava açık bölgelerde köpek gezdirilemez.’

Avcılarımızın yasa ve kurallar yanında, doğada olduğu zaman etik değerlere de bağlı olacağından hiç şüphemiz yoktur.

Not: Büyük av bölgeleri geçen yıl ile aynıdır. Uygulamadan haritayı inceleyebilirsiniz, kağıt haritalar basımdadır.”