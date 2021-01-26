Avcılık Federasyonu, Çarka için taziye mesajı yayınladı

Osman Cook başkanlığındaki KKTC Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, ülkede koronadan hayatını kaybeden en genç kişi olan 40 yaşındaki Salih Çarka’nın vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Avcılık Federasyonunun taziye mesajında “Sevgili avcı arkadaşımız Salih Çarka’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.” ifadelerini kullandı.

