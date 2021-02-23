Avcıların uyacağı kurallar açıklandı

Avcılık Federasyonu bugün başlayacak avda uyulması gereken kuralları açıklarken, her araçta maskeleri takılı 2 avcı bulunmasını, fırınlarda ve benzeri yerlerde, arazide yığılmamaları gerektiğini duyurdu

Avcılık Federasyonu, avcılara bekledikleri ince av için avcılara beklediği müjdeyi geçtiğimiz akşam vermişti.

İçişleriBakanlığıile bir görüşme gerçekleştiren Avcılık Federasyonundan uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilerin de yer aldığı açıklama şöyle:

"Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, 1. İnce Av tarihlerinin düzenlendiği "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av BölgeleriTüzüğü" nde yapılan değişiklikle 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde ( Çarşamba ve Perşembegünleri) tümilçelerde ikamet eden avcılarımız sıkıntı yaşamadan av bölgelerine gidilebilecekler.

İçişleriBakanlığı nezdinde bakanımızın himayelerinde, yetkili mercilerle yapılan toplantı neticesinde, sizlere bildirilmek üzere tarafımıza iletilen konular şöyledir:

1. Covid -19 salgını nedeniyle, bulaş olma riskini ve her ihtimale karşı temaslı sayısının kontrol altında tutulması için her araçta 2 avcı bulunmak kaydı ile ava gidilmesi yönünde karar alındığı tarafımıza bildirilmiştir. Keza, araç içerisinde iken maske takma kuralına hassasiyetle uyulması talep edilmiştir.

2. Ava gidilirken avcılarımızın av ruhsatlarını yanlarında bulundurmaları önemle talep edilmiştir. Bu bağlamdailçeler arası geçiş yaparak av bölgelerine gidecek olan avcılarımızın özelı̇zı̇n almalarına gerek yoktur. Polis kontrolündekigeçiş noktalarında 2020-2021 yılına ait geçerli av ruhsatlarını ibraz etmek koşulu ile geçiş yapabileceği karara bağlanmıştır.

İlgili tarihlerde avlanacak olan üyelerimizin konulan kurallara uymasını, marketlerde,fırınlarda ve benzeri yerlerde yığılmamalarını, keza arazide de olası bir bulaşın sebebi olmamak için kalabalık gruplar halinde bulunmamalarını önemle rica ederiz. Rastgele!”

