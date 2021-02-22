Avcılara av müjdesi

Avcılık Federasyonu, avcılara bekledikleri müjdeyi verdi.

Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada "Bakanlar Kurulunun bugün almış olduğu karar doğrultusunda, 1. İnce Av tarihlerinin düzenlendiği "Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri Tüzüğü" nde yapılan değişiklikle 24 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde ( Çarşamba ve Perşembe günleri) tüm ilçelerde ikamet eden avcılarımız sıkıntı yaşamadan av bölgelerine gidilebilecekler." ifadeleri kullanıldı.