Avcılar özel izinle ava gidebilecekler

Avcılık Federasyonu, alınan kararlara ilişkin olarak avcıları bilgilendirme açıklaması yaptı. Bugünkü ince av gününde Lefkoşa, Girne,Güzelyurt ve Lefke’den, Mağusa, İskeleve Dipkarpaz'a gidecek avcılar, İç İşleri Bakanlığından özel izin almaları halinde buralara gidebilecekler. Mağusa, İskele ve Dipkarpaz'daki avcılar ise izin almadan bölgelerinde avlanabilecekler. Bu hafta sonunda ise av yapılamayacak

Avcılık Federasyonu,Bakanlar Kurulu toplantısı ardından alınan kararlara ilişkin olarak avcıları bilgilendirme açıklaması yaptı.

Avcılık Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Değerli avcılarımız, Bakanlar Kurulu toplantısı ardından alınan kararlara ilişkin, sayınBaşbakanınyapmış olduğuaçıklamalar, hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmeler ve keza polis teşkilatımızın yetkilileri ile yapılan istişareler neticesinde anlayabildiğimiz kadarı ile;

1. Lefkoşa ve Girne ilçelerine (merkez ve tümbağlıköylerdahil olacak şekilde) 27 Ocak saat 00:01'den itibaren tümgiriş çıkışlarkapatılmış olup, ilçeleregiriş çıkış yapacak olan kişilerözel izne tabi olacaklardır. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların ve/veya avcılarımızın İç İşleriBakanlığı tarafından açıklanacak olan internet adresinden talep edecekleri özel iznin kabul görmesi halinde bugün av bölgelerine giderek avcılık faaliyetinde bulunmaları mümkündür. İlgiliilçeleregiriş ve çıkışların durdurulup özel izne tabi olması kararı Lefkoşailçesiiçin 03.02.2021 saat 23.59'a, Girne İlçesiiçinse 10.02.2021 saat 23.59'a kadar geçerlidir.

2. İkamet adresleri Lefkoşa ve/veya Girne ilçesinde bulunmasına rağmen an itibarı ile ilçedışında bulunan avcılarımızın bu gece yarısı 00.01'den sonra ilçelere ve/veya ikamet adreslerine dönebilmeleriiçinİç İşleriBakanlığı tarafından açıklanacak internet adresinden alacakları özel izne tabi olacaktır.

3. Mağusa ve İskeleilçeleri ile Dipkarpaz'da bulunan avcılarımızın 27.01.2021 tarihinde bulundukları ilçeler dahilinde ya da bu ilçelerden herhangi birine seyahat ederek av faaliyetlerinde bulunmalarına herhangi bir yasaklama getirilmemiş ve/veya özel izin talep edilmemiştir.

4. Güzelyurt ve Lefkeilçelerinde ikamet eden avcılarımız ilçeleridahilinde ve/veya bu iki ilçeden herhangi birine seyahat etmek koşulu ile özel izne tabi olmadan av faaliyetinde bulunabileceklerdir. Ancak, bu ilçelerdenMağusa, İskele veya Dipkarpaza gitmek isteyen avcılarımızın Lefkoşa ve Girne İlçelerindengeçişleri zaruri olacağındanİç İşleriBakanlığıncaaçıklanacak adresten özel izin talep etmeleri ve bu taleplerinin kabul görmüş olması gerekmektedir.

5. Hafta sonunda ve dolayısı ıle av gününetekabül eden 31.01.2021 tarı̇hı̇ndetüm yurt genelı̇nde tam sokağaçıkmayasağı uygulaması geçerlı̇ olacağındantümbölgelerde av faalıyetlerını̇n yapılması da yasaklanmıştır.

Öncesağlık prensibinden hareketle, tüm avcılarımızın örnekdavranış göstererek alınan kararlara saygı çerçevesindeyaklaşıp, sağlıklıgünlere ve dolayısı ile avımıza tekrardan en kısa süredekavuşabilmemiz adına üzerinedüşeniyapacağını temenni ederiz.



