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Avcı adayları sınavda terledi

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Avcı adayları sınavda terledi
Merkezi Av Komisyonu 22. dönem öğrenci avcı ve avcı adayları sınavı Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi Salon 4’teyapıldı.
Sağlık Üst Kurulunun almış olduğu önlemler doğrultusunda son 72 saat Negatif PCR test sonucunu ibraz eden 88 kişinin katılımı ile yapıldı.
Sınav sonuçları ise Avcılık Federasyonu facebook sayfasından ve 22. dönem avcılık eğitimi grubundan paylaşıldı.
 
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