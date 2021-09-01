Atlar engel aştılar

Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 5. Engel Atlama Müsabakası, Mağusa’da Royal Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi

KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 5. Engel Atlama Müsabakası, Mağusa’da Royal Atlı Spor Kulübünde 28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı.Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri gerçekleştirildi.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.

Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.

