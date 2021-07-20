Atlar bu sefer Girne’de engelleri aştılar

Binicilik Federasyonu, 2021 yılı 4. Ayak Engel Atlama Müsabakası Tunaç Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi

KKTC Binicilik Federasyonu, 2021 yılı 4. Ayak Engel Atlama Müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi.Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri gerçekleştirildi.Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.Müsabaka sonuçları şöyle oldu;70 cm X-poleKulüp Binici At1. Tunaç NerinBatıbeniz Zorba2. Tunaç NerinBatıbeniz Michell3. Tunaç NerinBatıbeniz Jack70 cm5-12 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Tunaç NerinBatıbeniz Güneş2. Royal İsmail Sağlamer Sydney3. Tunaç NerinBatıbeniz Jack12-14 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Ferdi OliverBurroughs Jackson2. Ferdi Antonia Budge Star3. Royal Bulut Mirka Asya90 cm12-14 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Ferdi OliverBurroughs Mr. X2. Royal Derin Satvet Avangard2. Royal Ali Toruntay Sydney3. Ferdi OliverBurroughs Jackson15-18 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Aner Melissa Yergin Çakır2. Beşok Çisem Özoktay Venüs3. Aner Defne Çobanoğlu Oscar18+ Yaş KategorisiKulüp Binici At1. Royal Karem Benguima Anniee2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe3. Rüzgar Emre Çocuk SihirGenel Klasman Kulüp Binici At1. Royal Karem Benguima Anniee2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe3. Aner Melissa Yergin Çakır80 cm5-12 Yaş KategorisiKulüp Binici At1. Tunaç NerinBatıbeniz Jack2. Tunaç NerinBatıbeniz Zorba12-14 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Ferdi AntonyaBudge Star18+ Yaş KategorisiKulüp Binici At1. Royal Olcay Özçam Sydney2. Aner Görkem Aner Oscar3. Aner Münür Yorgancı Çakır100 cm12-14 Yaş KategorisiKulüp Binici At1. Royal Ali Toruntay Sydney15-18 Yaş KategorisiKulüp Binici At1. Aner Serkan Efe Ünal Çakır2. Aner Doğa Çobanoğlu Stapillon3. Aner Defne Çobanoğlu Oscar18+ Yaş Kategorisi Kulüp Binici At2. Tunaç Eda Hasizmirli Güneş3. Royal Kemal Lord AvangardGenel Klasman Kulüp Binici At1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe2. Tunaç Eda Hasizmirli Güneş3. Aner Serkan Efe Ünal Çakır120 cm15-18 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Aner Doğa Çobanoğlu Stapillon18+ Yaş Kategorisi Kulüp Binici At1. Royal Karem Benguima Anniee2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Genel KlasmanKulüp Binici At1. Aner Doğa Çobanoğlu Stapillon2. Royal Karem Benguima Anniee3. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe