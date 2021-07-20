Atlar bu sefer Girne’de engelleri aştılar

KKTC Binicilik Federasyonu, 2021 yılı 4. Ayak Engel Atlama Müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi.
Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri gerçekleştirildi.
Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.
Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.
Müsabaka sonuçları şöyle oldu;
70 cm X-pole
Kulüp Binici At
1. Tunaç NerinBatıbeniz Zorba
2. Tunaç NerinBatıbeniz Michell
3. Tunaç NerinBatıbeniz Jack
70 cm
5-12 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Tunaç NerinBatıbeniz Güneş
2. Royal İsmail Sağlamer Sydney
3. Tunaç NerinBatıbeniz Jack
12-14 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Ferdi OliverBurroughs Jackson
2. Ferdi Antonia Budge Star
3. Royal Bulut Mirka Asya
90 cm
12-14 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Ferdi OliverBurroughs Mr. X
2. Royal Derin Satvet Avangard
2. Royal Ali Toruntay Sydney
3. Ferdi OliverBurroughs Jackson
15-18 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Aner Melissa Yergin Çakır
2. Beşok Çisem Özoktay Venüs
3. Aner Defne Çobanoğlu Oscar
18+ Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Karem Benguima Anniee
2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
3. Rüzgar Emre Çocuk Sihir
Genel Klasman Kulüp Binici At
1. Royal Karem Benguima Anniee
2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
3. Aner Melissa Yergin Çakır
80 cm
5-12 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
1. Tunaç NerinBatıbeniz Jack
2. Tunaç NerinBatıbeniz Zorba
12-14 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Ferdi AntonyaBudge Star
18+ Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Olcay Özçam Sydney
2. Aner Görkem Aner Oscar
3. Aner Münür Yorgancı Çakır
100 cm
12-14 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Ali Toruntay Sydney
15-18 Yaş Kategorisi
Kulüp Binici At
1. Aner Serkan Efe Ünal Çakır
2. Aner Doğa Çobanoğlu Stapillon
3. Aner Defne Çobanoğlu Oscar
18+ Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
2. Tunaç Eda Hasizmirli Güneş
3. Royal Kemal Lord Avangard
Genel Klasman Kulüp Binici At
1. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
2. Tunaç Eda Hasizmirli Güneş
3. Aner Serkan Efe Ünal Çakır
120 cm
15-18 Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Aner Doğa Çobanoğlu Stapillon
18+ Yaş Kategorisi Kulüp Binici At
1. Royal Karem Benguima Anniee
2. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe Genel Klasman
Kulüp Binici At
1. Aner Doğa Çobanoğlu Stapillon
2. Royal Karem Benguima Anniee
3. Tunaç Jasmine Çelebioğlu Zoe
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