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Atlar bu sefer Girne’de engelleri aştılar

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Binicilik Federasyonu, 2021 yılı 4. Ayak Engel Atlama Müsabakası Tunaç Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi

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Atlar bu sefer Girne’de engelleri aştılar
KKTC Binicilik Federasyonu, 2021 yılı 4. Ayak Engel Atlama Müsabakası Girne’de Tunaç Atlı Spor Kulübünde gerçekleştirildi.
Toplamda 6 kategorinin yer aldığı Engel Atlama Müsabakası Cumartesi günü 12 yaş altı cross-pole 70 cm, 70 cm acemi ve 90 cm kategorilerinde yarışıldı. Müsabakanın ikinci günü olan Pazar günü ise 80 cm acemi, 100 cm barajlı ve 120 cm kategorileri gerçekleştirildi.

Binicilik Federasyonu’nun müsabakalarına Kuzey Kıbrıs genelindeki binicilik kulüpleri ve ferdi sporcular katıldı.
Hafta sonu adeta bir karnaval havasında gerçekleşen yarışlara iki canlının aynı anda yaptığı sporu içeren müsabaka çok sayıda sporcu katılımıyla gerçekleşti.
Müsabaka sonuçları şöyle oldu;                                                                                          
70 cm X-pole                                                                                               
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                   Zorba
2.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                   Michell
3.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                   Jack
70 cm                                                                                               
5-12 Yaş Kategorisi                                                                                                                         Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                   Güneş
2.         Royal                                                 İsmail Sağlamer                                 Sydney
3.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                   Jack
12-14 Yaş Kategorisi                                                                                                                       Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Ferdi                                                  OliverBurroughs                                Jackson
2.         Ferdi                                                  Antonia Budge                                              Star
3.         Royal                                                 Bulut Mirka                                       Asya
90 cm                                                                                               
12-14 Yaş Kategorisi                                                                                                                       Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Ferdi                                                  OliverBurroughs                                Mr. X
2.         Royal                                                 Derin Satvet                                       Avangard
2.         Royal                                                 Ali Toruntay                                      Sydney
3.         Ferdi                                                  OliverBurroughs                                Jackson
15-18 Yaş Kategorisi                                                                                                                       Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Aner                                                   Melissa Yergin                                   Çakır
2.         Beşok                                                 Çisem Özoktay                                  Venüs
3.         Aner                                                   Defne Çobanoğlu                              Oscar
18+ Yaş Kategorisi                                                                                                             
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Royal                                                 Karem Benguima                               Anniee
2.         Tunaç                                                 Jasmine Çelebioğlu                            Zoe
3.         Rüzgar                                                           Emre Çocuk                                       Sihir
Genel Klasman                                                                                                                                Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Royal                                                 Karem Benguima                               Anniee
2.         Tunaç                                                 Jasmine Çelebioğlu                            Zoe
3.         Aner                                                   Melissa Yergin                                   Çakır
80 cm                                                                                               
5-12 Yaş Kategorisi                                                                                                            
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                              Jack
2.         Tunaç                                                 NerinBatıbeniz                                              Zorba
12-14 Yaş Kategorisi                                                                                                                       Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Ferdi                                                  AntonyaBudge                                              Star
18+ Yaş Kategorisi                                                                                                             
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Royal                                                 Olcay Özçam                                     Sydney
2.         Aner                                                   Görkem Aner                                     Oscar
3.         Aner                                                   Münür Yorgancı                                Çakır
100 cm                                                                                                         
12-14 Yaş Kategorisi                                                                                                          
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Royal                                                 Ali Toruntay                                      Sydney
15-18 Yaş Kategorisi                                                                                                          
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Aner                                                   Serkan Efe Ünal                                Çakır
2.         Aner                                                   Doğa Çobanoğlu                                Stapillon
3.         Aner                                                   Defne Çobanoğlu                              Oscar
18+ Yaş Kategorisi                                                                                                                          Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Tunaç                                                 Jasmine Çelebioğlu                            Zoe
2.         Tunaç                                                 Eda Hasizmirli                                    Güneş
3.         Royal                                                 Kemal Lord                                       Avangard
Genel Klasman                                                                                                                                Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Tunaç                                                 Jasmine Çelebioğlu                            Zoe
2.         Tunaç                                                 Eda Hasizmirli                                    Güneş
3.         Aner                                                   Serkan Efe Ünal                                Çakır
120 cm                                                                                                         
15-18 Yaş Kategorisi                                                                                                                       Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Aner                                                   Doğa Çobanoğlu                                Stapillon
18+ Yaş Kategorisi                                                                                                                          Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Royal                                                 Karem Benguima                               Anniee
2.         Tunaç                                                 Jasmine Çelebioğlu                            Zoe      Genel Klasman                                                                                                                    
            Kulüp                                                 Binici                                                 At
1.         Aner                                                   Doğa Çobanoğlu                                Stapillon
2.         Royal                                                 Karem Benguima                   Anniee
3.         Tunaç                                                 Jasmine Çelebioğlu                            Zoe
 
 
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