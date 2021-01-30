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Atıcılık lisans ücretleri aynı kaldı

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Atıcılık lisans ücretleri aynı kaldı
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KKTC Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Avcılık Atıcılık Dernek, Birlik ve Kulüplerinin atıcı sporcularına sağlamış olduğu "Atıcılık Lisansı" ücretlerinde değişiklik yapmama kararı aldı.
KKTC Atıcılık Federasyonundan lisanslarla ilgili yapılan açıklamada, “2021 yılı için "Atıcılık Lisansı" ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup geçen yılın aynısıdır. Ancak lisans müracaat formlarının formatında değişiklikler yapılmıştır. Lisans yenileyecek olanlar, gerekli bilgiyi federasyonun internet sayfasında bulabilecekler.
 
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