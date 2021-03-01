Atıcılık Federasyonunda 50. yaş gururu

Kurucu başkanı İrfan Paralik olan Kıbrıs Avcılık ve Atıcılık Federasyonu 50.yaşını kutlarken, Atıcılık Federasyonu olarak yola devam eden başkanı Mehmet Paralik yayınladığı mesajla, Atıcılık ve Avcılık Federasyonlarının 50.yaşını kutladı.

Mehmet Paralik yayınladığı mesajda “50.yaş ülkemiz atıcılık sporuna ve avcılık kültürüne gönül vermiş herkese kutlu olsun. Federasyonlarımızın kuruluşunda ve bugüne kadar yaşatılmalarında emeği geçenlere şükranlarımızı sunar, aramızdan ayrılanları minnetle anıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



