Atıcılık Federasyonu ödüllendirecek

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetimi, derece elde eden atıcı sporculara ve kulüplere yönelik ödüllendirme etkinliği düzenleyecek.
Konu ile ilgili olarak Atıcılık Federasyonundan şu açıklama yapıldı:
“Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden atıcı sporculara ve kulüplere; 30 Ocak Cumartesi günü, federasyon lokalinde saat 12:00-17:00 saatleri arasında ödülleri takdim edilecektir.
Salgın önlemleri çerçevesinde tören düzeni alınmayacak. Bildirilen saatler arasında ödüller sahiplerine geliş sırasına göre takdim edilecek.
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