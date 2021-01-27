Atıcılık Federasyonu ödüllendirecek

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetimi, derece elde eden atıcı sporculara ve kulüplere yönelik ödüllendirme etkinliği düzenleyecek.

Konu ile ilgili olarak Atıcılık Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Düzenlenen müsabakalarda derece elde eden atıcı sporculara ve kulüplere; 30 Ocak Cumartesi günü, federasyon lokalinde saat 12:00-17:00 saatleri arasında ödülleri takdim edilecektir.

Salgın önlemleri çerçevesinde tören düzeni alınmayacak. Bildirilen saatler arasında ödüller sahiplerine geliş sırasına göre takdim edilecek.

