Atıcılık Federasyonu etkinliğini erteledi

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetimi, derece elde eden atıcı sporculara ve kulüplere yönelik ödüllendirme etkinliğini erteleme kararı aldı.

Konu ile ilgili olarak Atıcılık Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Ödül dağıtımı faaliyetimizi bilindiği üzere Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ileriki bir tarihe erteledik. Yeni tarih bildirilecektir.

Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz. Lütfen herkes salgına karşı duyarlı olsun ve tedbiri elden bırakmasın.”

