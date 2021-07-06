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Atıcılık Federasyonu dereceye girenleri açıkladı

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Atıcılık Federasyonu dereceye girenleri açıkladı
Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk organizasyonunu Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası olarak gerçekleştirdi.
Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupasında kategorilere göre sonuçlar ve sıralama şöyle oluştu:
TÜFEK BİREYSEL TASNİF
BÜYÜK ERKEKLER
1-Gökhan SOYKAN (Atıcılık İhtisas Birliği)                                  243 puan
2-Hasan YUSUFOĞLU (Atıcılık İhtisas Birliği)                             240 puan
3-Ömer BİLGE (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı)                                239 puan
GENÇ ERKEKLER
1-Durmuş ALIŞKAN (Atıcılık İhtisas Birliği)                                 228 puan
2-Tan ÖZYAY (Atıcılık İhtisas Birliği)                                           221 puan        
KADINLAR 
1-Aysu BOZDEMİR (Bozdağ Atıcılık Derneği)                             237 puan
2-İlkem ÖNDEROĞLU (Önderoğlu Takım)                                   208 puan
GENÇ KIZLAR 
1-Erin ÇİFTÇİ (Atıcılık İhtisas Birliği)                                            243 puan
2-Nerin BEYCAN(Atıcılık İhtisas Birliği)                           236 puan
TÜFEK TAKIM TASNİFİ
1-ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ-1                                    958 puan
(Niyazi MANYERA, Gökhan SOYKAN, Mustafa ŞEVKETOĞLU, Hasan YUSUFOĞLU)
2- ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ-GENÇLER                              928 puan
(Erin ÇİFTÇİ, Nerin BEYCAN, Durmuş ALIŞKAN, Tan ÖZYAY)
3-BOZDAĞ ATICILIK DERNEĞİ                                               919 puan
(Aysu BOZDEMİR, Halil GÖKKASAP, Mustafa ÖZTAŞCI, Atınç YAĞIZSOY)
 
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