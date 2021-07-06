Atıcılık Federasyonu dereceye girenleri açıkladı

Atıcılık Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilk organizasyonunu Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupası olarak gerçekleştirdi.

Başbakanlık 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Kupasında kategorilere göre sonuçlar ve sıralama şöyle oluştu:

TÜFEK BİREYSEL TASNİF

BÜYÜK ERKEKLER

1-Gökhan SOYKAN (Atıcılık İhtisas Birliği) 243 puan

2-Hasan YUSUFOĞLU (Atıcılık İhtisas Birliği) 240 puan

3-Ömer BİLGE (K.T.B.K. Kuv. Komutanlığı) 239 puan

GENÇ ERKEKLER

1-Durmuş ALIŞKAN (Atıcılık İhtisas Birliği) 228 puan

2-Tan ÖZYAY (Atıcılık İhtisas Birliği) 221 puan

KADINLAR

1-Aysu BOZDEMİR (Bozdağ Atıcılık Derneği) 237 puan

2-İlkem ÖNDEROĞLU (Önderoğlu Takım) 208 puan

GENÇ KIZLAR

1-Erin ÇİFTÇİ (Atıcılık İhtisas Birliği) 243 puan

2-Nerin BEYCAN(Atıcılık İhtisas Birliği) 236 puan

TÜFEK TAKIM TASNİFİ

1-ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ-1 958 puan

(Niyazi MANYERA, Gökhan SOYKAN, Mustafa ŞEVKETOĞLU, Hasan YUSUFOĞLU)

2- ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ-GENÇLER 928 puan

(Erin ÇİFTÇİ, Nerin BEYCAN, Durmuş ALIŞKAN, Tan ÖZYAY)

3-BOZDAĞ ATICILIK DERNEĞİ 919 puan

(Aysu BOZDEMİR, Halil GÖKKASAP, Mustafa ÖZTAŞCI, Atınç YAĞIZSOY)

