Atıcılardan anlamlı bağış

Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında düzenlenen Keskin Nişancı müsabakasının katılım ücreti Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı

Atıcılık Federasyonu 2020 yılı faaliyet programındaki Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında düzenlenen Keskin Nişancı müsabakasının ödül töreni federasyonda Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’unkatılımlarıyla gerçekleştirildi.

Keskin nişancı atıcı sporcuların müsabaka katılım ücreti kapsamında kendi aralarında topladıkları meblağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlamaları, müsabakaya önemli bir anlam kattı.

Atıcılık Federasyonunun bağış çekini Olgun Amcaoğlu, Kemal Saraçoğlu Vakfı başkanı Hüseyin Ruso’yatakdim etti. Müsabakada derece elde eden kulüp ve atıcı sporculara kupa ve madalya ödülleri yine bakanlar ve vakıf başkanı tarafından takdim edildi.

Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir:

ATEŞLİ YİVLİ SİLAHLAR (TÜFEK)KESKİN NİŞANCI MÜSABAKASI

FİNAL KUPASI

1.KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Serhat ALTUN

Mete ÇOCUK

Ömer AKGÜL

Birtan BİRİNCİ

2.BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ

Halil FALYALI

Hüsnü FALYALI

Ebru EMİROĞLU

3.ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ

Gökhan SOYKAN

Mehmet ÖZYAY

Hasan ÖREN

EN İYİ DAĞILIM

Gökhan SOYKAN

EN YÜKSEK PUAN

Ali ŞEVKETOĞLU

MÜSABAKA GELENEKSEL KUPASI

1. ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ

Gökhan SOYKAN

Mehmet ÖZYAY

Hasan ÖREN

2. ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ

Mustafa ŞEVKETOĞLU

Ali ŞEVKETOĞLU

Niyazi MANYERA

3. ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ

Burak BAŞEL

Ali Latif ERTUĞRUL

Iraz TUĞBERK

