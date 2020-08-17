Atıcılardan anlamlı bağış

Atıcılık Federasyonu 2020 yılı faaliyet programındaki Ateşli Yivli Silahlar Tüfek branşında düzenlenen Keskin Nişancı müsabakasının ödül töreni federasyonda Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’unkatılımlarıyla gerçekleştirildi.
Keskin nişancı atıcı sporcuların müsabaka katılım ücreti kapsamında kendi aralarında topladıkları meblağı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlamaları, müsabakaya önemli bir anlam kattı.
Atıcılık Federasyonunun bağış çekini Olgun Amcaoğlu, Kemal Saraçoğlu Vakfı başkanı Hüseyin Ruso’yatakdim etti. Müsabakada derece elde eden kulüp ve atıcı sporculara kupa ve madalya ödülleri yine bakanlar ve vakıf başkanı tarafından takdim edildi.
Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir:
ATEŞLİ YİVLİ SİLAHLAR (TÜFEK)KESKİN NİŞANCI MÜSABAKASI
FİNAL KUPASI
1.KKTC. GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Serhat ALTUN
Mete ÇOCUK
Ömer AKGÜL
Birtan BİRİNCİ
2.BELLAPAİS AVCILIK ATICILIK DERNEĞİ
Halil FALYALI
Hüsnü FALYALI
Ebru EMİROĞLU
3.ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ
Gökhan SOYKAN
Mehmet ÖZYAY
Hasan ÖREN
EN İYİ DAĞILIM
Gökhan SOYKAN
EN YÜKSEK PUAN
Ali ŞEVKETOĞLU
MÜSABAKA GELENEKSEL KUPASI
1. ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ
Gökhan SOYKAN
Mehmet ÖZYAY
Hasan ÖREN
2. ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ
Mustafa ŞEVKETOĞLU
Ali ŞEVKETOĞLU
Niyazi MANYERA
3. ATICILIK İHTİSAS BİRLİĞİ
Burak BAŞEL
Ali Latif ERTUĞRUL
Iraz TUĞBERK
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