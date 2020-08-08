Atıcılar, Trap Girne Kupası için atıyor

KKTC Atıcılık Federasyonun 2020 faaliyet programında yer alan Trap Girne Kupası müsabakası 08-09 Ağustos, Cumartesi ve Pazar günleri Gönyeli Kenti baraj bölgesinde bulunan Özer Boyacı Trap-Skeet Poligonunda düzenleniyor.

Federasyona üye kulüplerden yoğun atıcı sporcusu talebi yapılan müsabaka, Olimpik teknik kurallar çerçevesinde Erkekler ve Kadınlar klasmanlarında organize edilmiştir.

Dün başlayan ve bugün sabah saat 09:00’da başlayacak atışlar, toplamda 125 plak hedefe gerçekleştirilecek ve en iyi puanı elde eden 6 sporcu final atışları ile müsabakada ilk üç dereceyi paylaşacak atıcı sporcular belirlenecek. Ödül töreni bugün müsabaka bitiminde poligonda düzenlenecek.

