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Atıcılar Salih Çarka anısına attılar

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Atıcılar Salih Çarka anısına attılar
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Değirmenlik Beşparmak Avcılık Atıcılık Kulübü Salih Çarka anısına sporting turnuvasının dördüncüsü düzenledi
Salih Çarka Sporting Anı Turnuvası, Vadili Avcılık Atıcılık Birliği
Mustafa Ağa Atış Poligonunda yapıldı. Yarışma öncesinde Değirmenlik Mezarlığına gidilerken, Salih Çarka'nın kabrine çelenk konuldu ve dua edildi. Salih Çarka Sporting Anı Turnuvasında dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler verildi.
 
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