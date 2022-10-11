Atıcılar Durmuş Çokdal Sporting Anı Turnuvası’nda yarıştılar

KKTC Avcılık Federasyonu’na bağlı avcılık ve atıcılık birliklerinden olan Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği’nin her yıl düzenlediği sporting atıcılık turnuvası geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.İki yıl önce vefat eden Yıldırım köyü sevilen simalarından Durmuş Çokdal anısına Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği organizasyonuyla düzenlenen Durmuş Çokdal Sporting Anı Turnuvası Pazar günü Mutluyaka Atış Poligonu’nda yapıldı.Oldukça yoğun bir katılımın olduğu turnuvada üç kategoride toplam 100 civarında atıcı sporting yarışmasında kıyasıya mücadele etti.Sabah 10.00 sıralarında başlayan ve akşamüzeri 18.00 sıralarında tamamlanan atışlar sonucunda en iyi atışı 25’te 18 vuruşla Avcılar Kategorisinde yarışan Gürbüz Suay elde etti.Turnuva sonunda dereceye girenlere kupalarını merhum Durmuş Çokdal’ın oğlu Ömer Çokdal, Yıldırım Avcılık ve Atıcılık Birliği Başkanı Mehmet Subaşı ve yönetim kurulu üyeleri verdi.Kategorilerinde ilk üçe girenler şöyle oluştu:VETERANLAR KATEGORİSİ1.Bülent Kibar2. Yaşar Onurcan3.İsmet PireAVCILAR KATEGORİSİ1.Gürbüz Suay2.İsmail Ozanlar3.Mehmet Salih MerttunaGENÇLER KATEGORİSİ1.Hüseyin Hüdakan2. Osman Yıldızçoban3. Hüda Sirhan