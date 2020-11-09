Atıcılar Cumhuriyet için atacaklar

Atıcılık Federasyonunun, 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde düzenleyeceği Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakasında, KKTC rekor kaydı tutulacak

KKTC Atıcılık Federasyonu, 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde Tabanca KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakasını düzenleyecek.

Müsabaka Gönyeli baraj bölgesinde yer alan Atatürk Atıcılık Kompleksi, açık tabanca atış alanında gerçekleştirilecek. Federasyona üye kulüp/birlik/dernek lisanslı atıcı sporcuları, ferdi lisanslı atıcı sporcular, K.T.B. Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensupları, Polis Genel Müdürlüğü mensupları ve tabanca taşıma izni olan kişiler yarışmaya katılabilecek. Lisanslı atıcı sporcular federasyona ait tabancaları kullanabilecek. Bireysel katılımlar müsabaka günü saat 14:00’e kadar kayıt yapabilecek.

Müsabaka atışları 25 metre mesafeden 1.gün yavaş atış ve 2.gün çabuk atış disiplinlerinde 10’lu kağıt daire hedeflerine yapılarak, toplam 100 puan üzerinden atıcı sporcuların yaş kategorilerine göre tasnif yapılacak ve KKTC rekor kaydı tutulacak. Antrenman atışları ise 10-11-12 Kasım günlerinde, saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecek.

Müsabakada tabanca kalibrelerine göre sınıflandırma yapılacaktır. Tabanca sınıflandırması aşağıdaki gibi olacak:

1.Sınıf, Olimpik Tabanca (.22 kalibre)

2.Sınıf. Olimpik Tabanca (.32 kalibre)

3.Sınıf, Standart Tabanca (9 mm)

4.Sınıf, Ulusal Tabanca (1.-2.-3. sınıfların dışında kalan kalibreler)

5.Sınıf, Tekerlekli Tabanca (tüm kalibreler)

