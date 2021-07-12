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Atıcılar, 20 Temmuz için atıyor

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Atıcılık Federasyonunun, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor

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Atıcılar, 20 Temmuz için atıyor
KKTC Atıcılık Federasyonunun, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği faaliyetler devam ediyor.
10-11 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Arena Spor Kompleksinde başlayan Olimpik-Paralimpik Havalı Silahlar Kupası müsabakalarının 1. Etabı tamamlandı. Olimpik Havalı Tabanca ve Tüfeklerin kullanıldığı müsabakada atıcı sporcular kısıtlı zaman içerisinde belirlenmiş atım sayısını gerçekleştirmek üzere zamana karşı mücadele vererek daire puanlamalı kart hedeflere atışlar yapacaklar.
Müsabakalar 17-18 Temmuz tarihlerinde UKÜ Arena Spor Kompleksi içerisinde bulunan olimpik kapalı salon havalı silahlar poligonunda tamamlanacak.
 
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