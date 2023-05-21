banner913
banner932
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
Haşim Girgin anı maçı Aslanköy’ün
17 0
Yılmazköy zoru başardı
Yılmazköy zoru başardı
55 0
 
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
“Atatürk’ü her zaman iyi anlamak gerek”
14 0
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
Çomunoğlu sülalesi bir araya geliyor
59 0
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi Şampiyonu Çamlıkspor
13 0
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
22’nci Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı
11 0
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
Kaçak et tasarrufundan üç kişi tutuklandı
22 0
banner915

Atatürk anısına yarıştılar

banner476

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hyong / Kata şampiyonası önceki gün yapıldı

banner825
Atatürk anısına yarıştılar
banner931
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organizasyon düzenlendi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Hyong/Kata Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Önceki gün (Cuma) günü yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ferhat Jorayev,Anna Tüysüz,Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
 
BAYANLAR HYONG SONUÇLARI
1.Kategori:      1. Dua Rezwan Zaman                                 
2.Kategori:      1. Zehra Bilge Bayram           2. Rojbin  Özer          
3.Kategori:      1. Melek Ünver                      2. Zeliha Arpacıoğlu              3. Şevin Berfin Güngör
4.Katagori:      1. Zeynep Keskin                   2.  Havin Yılmaz                    3. Zehra Naz Ağan
 
ERKEKLER HYONG SONUÇLARI                                        
1.Kategori:      1. Şiyar Ayaz Güngör                        2. Selim Koşman                  
2.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu                    2. Burak Hazırlar
3.Kategori:      1. Şakir Atınç Yağızsoy                                           
4.Kategori:      1. Kerim Karpuz                    2. Reza Golmohammadzade 
 
BAYANLAR KATA SONUÇLARI
1.Katagori:      1. Medina Akhmetova           2. Safiya Akhmetova
2.Katagori:      1. Aleksandra Khomyshina    2. Taira Akhmetova
 
ERKEKLER KATA SONUÇLARI
1.Katagori:      1. Konstantin Fedosyuk         2. Artem İvanov                     3. Deniz Güneş Dinçer
2.Katagori:      1. Davut Charyyev                 2. Mustafa Direnç Yöney     
3.Katagori:      1. German Oholenskiy           2. Aren Ege Şahin                  3. Muhammet Amin Karabatur
4.Katagori:      1. Gleb Yurehenko                 2. Oleksei Didukh                  3. Amir Devletov
5.Katagori:      1. Alexander Molodtsov        2. Daniil Tyutyugin                3. Roman Nikitin
6.Katagori:      1. Davut Jorayev                    2. Aziz Kamelov                    3. Mikhail Khomyshin
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.