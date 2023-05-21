Atatürk anısına yarıştılar

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Hyong / Kata şampiyonası önceki gün yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organizasyon düzenlendi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Hyong/Kata Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde Önceki gün (Cuma) günü yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ferhat Jorayev,Anna Tüysüz,Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Dua Rezwan Zaman

2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram 2. Rojbin Özer

3.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Şevin Berfin Güngör

4.Katagori: 1. Zeynep Keskin 2. Havin Yılmaz 3. Zehra Naz Ağan



ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Şiyar Ayaz Güngör 2. Selim Koşman

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Burak Hazırlar

3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

4.Kategori: 1. Kerim Karpuz 2. Reza Golmohammadzade



BAYANLAR KATA SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Medina Akhmetova 2. Safiya Akhmetova

2.Katagori: 1. Aleksandra Khomyshina 2. Taira Akhmetova



ERKEKLER KATA SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Konstantin Fedosyuk 2. Artem İvanov 3. Deniz Güneş Dinçer

2.Katagori: 1. Davut Charyyev 2. Mustafa Direnç Yöney

3.Katagori: 1. German Oholenskiy 2. Aren Ege Şahin 3. Muhammet Amin Karabatur

4.Katagori: 1. Gleb Yurehenko 2. Oleksei Didukh 3. Amir Devletov

5.Katagori: 1. Alexander Molodtsov 2. Daniil Tyutyugin 3. Roman Nikitin

6.Katagori: 1. Davut Jorayev 2. Aziz Kamelov 3. Mikhail Khomyshin

