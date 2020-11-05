At yarışı heyecanı yaşanacak

Binicilik Federasyonu, 7 ve 8 Kasım 2020 tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü’nde yarışma

gerçekleştirecek.

Yarışlar Cumartesi günü saat 11:30'da başlayacak. Yarışlarda, * 12 yaş altı 70Xcm, * 70cm Acemi Parkuru, * 90cm. yarışları koşulacaktır. Pazar günü ilk yarış başlama saati ise 11:30 olarak belirlendi. İkinci gün *80cm., * 100cm. Barajlı, * 120cmyarışları koşulacak.

Binicilik Federasyonu tüm katılımcıların ve kulübe giren herkesin maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarı açıklaması yaptı.

