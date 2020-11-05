At yarışı heyecanı yaşanacak

Binicilik Federasyonu, 7 ve 8 Kasım 2020 tarihlerinde Asya Atlı Spor Kulübü’nde yarışma
gerçekleştirecek.
Yarışlar Cumartesi günü saat 11:30'da başlayacak. Yarışlarda, * 12 yaş altı 70Xcm, * 70cm Acemi Parkuru, * 90cm. yarışları koşulacaktır. Pazar günü ilk yarış başlama saati ise 11:30 olarak belirlendi. İkinci gün *80cm., * 100cm. Barajlı, * 120cmyarışları koşulacak.
Binicilik Federasyonu tüm katılımcıların ve kulübe giren herkesin maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarı açıklaması yaptı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.