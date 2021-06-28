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Aslan balığı avladılar

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Avcılık Federasyonunun düzenlediği aslan balığı vurma müsabakasında Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği 446 balıkla birinci olurken, İbrahim Demir – Mustafa Peksoylu ikilisi tüplü dalış birincisi oldu

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Aslan balığı avladılar
KKTC Avcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan denizdeki zararlılarla mücadele kapsamında yapılan zıpkınla aslan balığı vurma müsabakası Kumyalı’da yapıldı.
8 kulüpten 24 federasyon lisanslı zıpkın sporcusu ve tüplü dalış klasmanındakideepdiving dalış okulunun 6 sporcusunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabaka sonucunda toplamda 1448 adet aslan balığı avlandı.
Dereceye girenlere ödüllerini Mehmetçik Belediye başkanı Cemil Sarıçizmeli, Avcılık Federasyonu başkanı Osman Cook ve Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu’nun verdiği müsabakada dereceye giren takımlar ve sporcuları şöyle:
1.Takım: Mağusa Avcılık Atıcılık Birliği:446 adet. ( Kufi Tulga, Tolga Yarıkkaya, Hasan Ekşici, Metin Seven)
2.Takım: Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği: 244adet(BeytullahKöse, Muharrem Yamuk, Hüseyin Budak, Kemal Köse)
3. Takım:Serhatköy Avcılık Atıcılık Derneği:197 adet(Tibel Cuma Gülkan, Fırat Akdol, Can Akınlar, VasviKuni)
Enbüyük balık: Tibel Cuma Gülkan 0.820 KG
TÜPLÜ DALIŞ
1.İbrahim Demir, MustafaPeksoylu: 38 adet
2. Alper Saraç, Sair U. Çetin: 36 adet
3. Erol Adalıer, Mert A. Adalıer: 24 adet
Enbüyük balık: İbrahim Demir 1.100 KG
 
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