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Asbank’tan cimnastiğe dev katkı

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Asbank’tan cimnastiğe dev katkı
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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından Girne Belediyesi ile işbirliğinde geleneksel olarak düzenlediği dev cimnastik şöleni, bu yıl da gerçekleştirilecek.
Dev cimnastik şöleni bu yıl, 14 Eylül Cumartesi akşamı Girne Amfi Tiyatro’da Asbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 1000 çocuğun coşkuyla sahne alacağı cimnastik şöleninin adı ise “ASBANK GELECEĞİN YILDIZLARI CİMNASTİK ŞÖLENİ” olacak.
Asbank Geleceğin Yıldızları Cimnastik Şöleni ile ilgili sponsorluk anlaşması, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, arasında imzalandı.
 
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