Aşardağ'dan İngiltere’de başarılı temsiliyet

İngiltere Footgolf Association tarafından düzenlenen İngiliz Açık Major turnuvasına Kıbrıslı Türk Mustafa Kürşat Aşardağ, 55 artı kategorisinde başarılı bir şekilde yarışarak dokuzuncu oldu

Dünyanın en büyük Footgolf turnuvalarından biri olan İngiliz Açık Major organizasyonu Ashbury Manor Golf Resort'ta düzenlendi. 23-25 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de yapılan dünyanın en önemli turnuvalarından biri olan ve İngiltere Footgolf Association tarafından düzenlenen turnuvaya Kıbrıslı Türk Mustafa Kürşat Aşardağ da katılarak ülkemizi temsil etti.

Birçok önemli oyuncunun yer aldığı 55 artı kategorisinde Mustafa Kürşat Aşardağ başarılı bir şekilde yarışarak dokuzuncu oldu. Federation For İnternational Footgolf sıralamasında bayrağımızın olması en önemli nokta olurken, Mustafa Kürşat Aşardağ geçen hafta İskoçya’da yapılan turnuva sonucunda dünyada 25., Avrupa'da ise 20. Sırada yer aldı. Mustafa Kürşat Aşardağ, elde ettiği bu sonuçların ardından genel klasmanda sıralamada yukarıya doğru yükselişe geçti.

BİRÇOK TURNUVADA YER ALDI

2022 yılında yeni bir spor dalı olan Footgolf'e başlayan Mustafa Kürşat Aşardağ, Uluslararası turnuvalarda KKTC'yi temsil ediyor. Federation For İnternational Footgolf bünyesinde Türkiye, Portekiz, Fransa, İskoçya, İngiltere ve Belçika'da düzenlenen turnuvalara katılan Mustafa Kürşat Aşardağ 55 yaş üstü kategorisinde yarışıyor.

