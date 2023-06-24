Arın ve Rüzgar Türkiyede 32'ye kalma başarısı gösterdi

Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U11 Türkiye Badminton Şampiyonasında Arın Bolkaner ve Rüzgar Dellaloğlu 256 sporcu arasından son 32'ye kalma başarısı gösterdi. Milli Sporcularımız Arın Bolkaner tek erkekler ve çift erkekler kategorisinde, Rüzgar Dellaloğlu ise çift erkekler kategorisinde, son 32'ye kalma başarısı gösterdiler. 21 Haziran - 25 Haziran 2023 tarihlerinde Ankarada düzenlenen U11 Şampiyonasında maçlarını oynayan U11 Milli Takımımız adaya mutlu dönüyor.

4 gün boyunca mücadele eden sporcularımızın göstermiş olduğu performanstan çok memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, sporcularımız ile Antrenör Serkan Bolkaner 'in başarılarını kutladı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Antrenör Serkan Bolkaner de yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.