banner875
banner885
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
8 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
11 0
 
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
7 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
19 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
10 0
23 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
46 0
banner878

Arıklı anısına kırdılar

banner476

banner825
Arıklı anısına kırdılar
Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan ve hayatını kaybeden Orhan Arıklı anısına kırış müsabakası düzenledi.
Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün akşam (Salı) yapılan Taekwondo Karate Budo El ayak Kırış Müsabakaları büyük çekişme içinde geçti.
Müsabakalırda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.
 
BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Alya Akgün                        2.Derin Karaca                       3.Dua Rızwan Zaman
2.Kategori:      1.Bingül Özfaik                      2.Miran Mafraoğlu                3.Ada Doğan
3.Kategori:      1.Rojbin Özer                         2.Melis Mina Kızıltaş            3.Hamide Kurtul
4.Kategori:      1.Nursima Kara                      2.Sinem Naz Süvari               3.İklim Gürcan Ünver
5.Kategori:      1.Daria Shymushevska           2.Hira Kürekçi                      3.Riana Marçuk         
6.Kategori:      1.Enise Püsküllü                     2.Melek Ünver                       3.Zeynep Kürekçi
7.Kategori:      1.Gülşah Erfenike                  2.Kura Bah                             3.Aslı İpek Kara
8.Katagori:      1.Havin Yılmaz                      2.Zeliha Arpacıoğlu               3.Spellana Gankama
9.Katagori:      1.Zehra Naz Ağan                  2.Süheyla Bölükbaşı              3.Defne Karam
 
ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Emrullah Baştaş      2.Arda Doğan                        3.Cem Aker
2.Kategori:      1.Timur Özfaik           2.Atlas Ersoy                         3.Münür Püsküllü
3.Kategori:      1.Esat Büyüksarı        2.Fethi Özfaik                                    3.Kaya Akgün
4.Kategori:      1.Muhammed Hossaine 2.Mateo Dumaga                3.Yakup Kağan Dağ
5.Kategori:      1.Mustafa Yalçın                   2.Ali Arpacıoğlu         3.Barış Erfenike
6.Kategori:      1.Reza Golmohammadzade    2.Oğulcan Doğan      3.Arda Akın Altuntas
 
KARATE KIRIŞ SONUÇLARI
1.Katagori:      1.Danial Ollasanova             2.Mustafa Direnç Yöney         3.Aren Ege Şahin
2.Katagori:      1.Daniil Tyutyugin                 2.Roman Nikitin                    3.Georgiy Lobanov
3.Katagori:      1.Danial Şhasiyev                  2.Karolina Alpsaran
4.Katagori:      1.Dana Oljas Ballahaşkayeva                                   
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.