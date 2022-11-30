Arıklı anısına kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi olan ve hayatını kaybeden Orhan Arıklı anısına kırış müsabakası düzenledi.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde dün akşam (Salı) yapılan Taekwondo Karate Budo El ayak Kırış Müsabakaları büyük çekişme içinde geçti.

Müsabakalırda dereceye girenlere ödülleri Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.



BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Alya Akgün 2.Derin Karaca 3.Dua Rızwan Zaman

2.Kategori: 1.Bingül Özfaik 2.Miran Mafraoğlu 3.Ada Doğan

3.Kategori: 1.Rojbin Özer 2.Melis Mina Kızıltaş 3.Hamide Kurtul

4.Kategori: 1.Nursima Kara 2.Sinem Naz Süvari 3.İklim Gürcan Ünver

5.Kategori: 1.Daria Shymushevska 2.Hira Kürekçi 3.Riana Marçuk

6.Kategori: 1.Enise Püsküllü 2.Melek Ünver 3.Zeynep Kürekçi

7.Kategori: 1.Gülşah Erfenike 2.Kura Bah 3.Aslı İpek Kara

8.Katagori: 1.Havin Yılmaz 2.Zeliha Arpacıoğlu 3.Spellana Gankama

9.Katagori: 1.Zehra Naz Ağan 2.Süheyla Bölükbaşı 3.Defne Karam



ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Emrullah Baştaş 2.Arda Doğan 3.Cem Aker

2.Kategori: 1.Timur Özfaik 2.Atlas Ersoy 3.Münür Püsküllü

3.Kategori: 1.Esat Büyüksarı 2.Fethi Özfaik 3.Kaya Akgün

4.Kategori: 1.Muhammed Hossaine 2.Mateo Dumaga 3.Yakup Kağan Dağ

5.Kategori: 1.Mustafa Yalçın 2.Ali Arpacıoğlu 3.Barış Erfenike

6.Kategori: 1.Reza Golmohammadzade 2.Oğulcan Doğan 3.Arda Akın Altuntas



KARATE KIRIŞ SONUÇLARI

1.Katagori: 1.Danial Ollasanova 2.Mustafa Direnç Yöney 3.Aren Ege Şahin

2.Katagori: 1.Daniil Tyutyugin 2.Roman Nikitin 3.Georgiy Lobanov

3.Katagori: 1.Danial Şhasiyev 2.Karolina Alpsaran

4.Katagori: 1.Dana Oljas Ballahaşkayeva

