Arif Çocuk’un vefatı avcılık camiasını üzdü

Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, hayatını kaybeden Hamitköy Avcılık ve Atıcılık Birliği eski başkanı Arif Çocuk için başsağlığı mesajı yayınladı.
Avcılık Federasyonunun başsağlığı mesajı şöyle:
“Ava ve avcılığa gönül vermiş, avcılık bir yaşam biçimi olan Hamitköy Avcılık ve Atıcılık Birliği eski başkanı Arif Çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.
Ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, avcı camiasının başı sağolsun. Avcılığa ciddi katkıları olan Arif abimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı ve sabır dileriz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.