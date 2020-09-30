Arif Çocuk’un vefatı avcılık camiasını üzdü

Erhan Keser başkanlığındaki Avcılık Federasyonu yönetim kurulu, hayatını kaybeden Hamitköy Avcılık ve Atıcılık Birliği eski başkanı Arif Çocuk için başsağlığı mesajı yayınladı.

Avcılık Federasyonunun başsağlığı mesajı şöyle:

“Ava ve avcılığa gönül vermiş, avcılık bir yaşam biçimi olan Hamitköy Avcılık ve Atıcılık Birliği eski başkanı Arif Çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti.

Ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, avcı camiasının başı sağolsun. Avcılığa ciddi katkıları olan Arif abimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı ve sabır dileriz.”

