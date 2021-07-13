Arda anısına Kite surf etkinliği düzenlendi

“Başka Ardalar Ölmesin” “Sonsuz maviliklerde Arda ile yeniden buluşalım.”sloganları ile Arda Erkananısına kite surf etkinliği düzenlendi

(Mustafa ERKAN)

Altı yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan anısına düzenlenen geleneksel kite surf etkinliğinin 7.si, 10-11 Temmuz’daYedidalga - HeavenSurfHouse’dayapıldı.

Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, HeavenSurf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor..

Anı seremonisinde duygusal anlar

Unutulmayacak güzel yürek Arda'nın anısına mum yakmakve onu anlatmak için bir araya geldiler. "Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen kite surf etkinliğinin yedincisinin 1. gününde Arda anısına düzenlenen anı seramonisi duygu dolu bir atmosferde gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da hazır bulunduğu seramoniye, Serafina Karahasan ve LunaSlipp liderlik yaptı. Arda ile yaşanılan anılar paylaşıldı ve Arda’nın hep güleryüzlü, sevecen ve saygılı oluşu anlatıldı.Ayrıca ‘Her zaman ailesinin yanında olup, elimizden geldiğince birbirimize destek olacağız” mesajı da verildi.

Mavinin derinliklerinde Arda ile yedinci kez buluşup bir arada olundu

Tüm kite-sörfcüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için biraraya gelip, rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzülerek Arda’ya sevgilerini gönderdiler.Ayrıca Arda severlerin de bu etkinlikte Arda’nın ismini yaşatmak için sörfçülrtlrbirlikte olmaları ayrı bir anlam kattı.

Etkinlik sonunda tüm kite surf sporcularına ve katkı koyanlara ailesi tarafından Arda anısına sertifika ve madalyaları takdim edildi. Etkinliğe katılanlar, “Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle, gençlerimize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır.” ifadelerini kullandılar.



