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Anıl Spor, milli badmintoncuların yanında

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Anıl Spor, badmintonda Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazanan başarılı badmintoncularımız Nehir Deniz ve Salih Öztürk'e sponsor oldu

Anıl Spor, milli badmintoncuların yanında
Ülkemiz sporunda başarılı gençlere sahip çıkan ve destekleyen kuruluşlardan biri olan Anıl Spor, badminton branşında Türkiye Milli Takımı ile uluslararası turnuvalara katılmaya hak kazanan iki başarılı badmintoncumuz Nehir M. Deniz ve Salih D. Öztürk'e sponsor oldu. 
Puma ve Carlton firmalarının distribütörü olan Anıl Spor sahibi Engin Anıl, ülkemizin başarılı iki badminton sporcusu Nehir Deniz ve Salih Öztürk'ü gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ederken, başarılarının devamı halinde kendilerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.
Çalışmalarına özel izinle devam eden iki milli sporcumuz Nehir ve Salih kendilerine destek veren Anıl Spor sahibi Engin Anıl'a teşekkür etti. 
Badminton Federasyonu yetkilileri de Engin Anıl’ın bu ince düşüncesi ile sporcularımıza verdiği destekten dolayı Anıl’a teşekkür ederken bu gibi olayların sporcuları motive ettiğini ve daha çok çalışmaya ittiğini belirttiler.
 
 
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