Amatör balıkçılığın problemleri çözülecek

Avcılık Federasyonu ile Sportif Amatör Balıkçılık Denizi Koruma Derneği yetkilileri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı nezdinde, sportif amatör balıkçılık alanında yaşanan problemlerin giderilmesi için girişimlerine devam ediyorlar

KKTC Avcılık Federasyonu yetkilileri, Sportif Amatör Balıkçılık Denizi Koruma Derneği (SAB – DER) yetkilileri ile birlikte, Ocak ayı içerisinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı nezdinde başlatılan ve özellikle sportif amatör balıkçılık alanında yaşanan problemlerin bir nebze olsa da giderilmesi için yaptıkları girişimlerine, pandemi nedeni ile yaşanan kapanmanın ardından devam ettiler.

Konu ile ilgili olarak Avcılık Federasyonundan şu açıklama yapıldı:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ilegerçekleştirilen toplantıya Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da katıldı.

Toplantıda genel olarak sportif amatörbalıkçılık alanında yaşanan sorunlar yinelenirken, başlıca problemler hakkındaki çözüm ve iyileştirmeönerileri yetkili mercilere aktarılmıştır. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda başlıklar halinde aşağıdaki konulara değinilmiştir;

1.Sportif amatör balıkçılık teknelerinden alınan harçların bu alanda iyileştirmeler yapılmak adına geri dönüşünün sağlanması,

2.Tekne indirme yerleri ve barınaklardan sportif amatörbalıkçılarımızın makul fiyatlarda faydalanabilmeleri adına yasal düzenleme getirilmesi ve bu bağlamda barınakların kontrolünün yerel yönetimler aracılığıyla sağlanması,

3. Zararlılarla mücadele kapsamında balon balığıiçin uygulanan teşvikten sportif amatör balıkçılarımızın da faydalanabilmesi için yasal düzenleme getirilmesi (Bu konunun Mart ayı sonuna kadar çözülmesi hususunda bakanımızın, Hayvancılık Dairesi müdürümüze talimat vermiş olması bizler açısından son derece mutluluk verici bir gelişmeolmuştur.)

4. Zararlılarla mücadele bağlamında ve yalnızca aslan balığını kapsaması koşulu ile bu balığı satabilme hakkının sportif amatör balıkçılarımıza tanınması.

5. Yeni yasa tahtında kurulması gereken komisyonun ivedilikle oluşturulması yönünde çalışmaların hızlandırılıp, tamamlanması.

SAB-DER yetkilileri ile birlikte gerçekleştirilen toplantının sona ermesini müteakipfederasyon başkanı ve genel sekereterimiz, karadaki zararlılarla mücadele kapsamında ciddi şekildeartış gösteren ve adamızda iki türü bulunan kümes sıçanı (rattusrattus ve rattusnorvegicus) popülasyonundakiartışla ilgili yaşanan ciddi sorun hakkında bakanımıza bir bilgilendirme yapmış ve ivedi şekildeönlem alınıp mücadeleye başlanmaması halinde dönülmesi zor sonuçlar doğacağı vurgulanmıştır.

Konuyla alakalı bakanlıktan,bulunduğumuz destek talebi de olumlu karşılanmıştır. Bu konuya ilişkinbakanımız nezdinde gerçekleştireceğimiz son görüşmenin ardından müsbet sonuçlar alınacağına dair inancımız tamdır. Bakanımıza bizlere gösterdiği yakınlık ve sorunlarımızın giderilmesi için olan gayretimize verdiği değer için bir kez daha teşekkür ederiz.”



