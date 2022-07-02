Ali Çerkez’in anısına Murat Göztaş’a ödül

Güreşseverler Derneği, ülkemiz güreşinin sembol ismi Ali Çerkez’in anısına, Büyükkonukantrenörü ve güreşçisi Murat Göztaş’ı ödüllendirme kararı aldı. Dernekten yapılan açıklamada, ödül programının ilerleyen günlerde belirleneceği bildirildi.

Güreşseverler Derneği Başkanı Doç.Dr. RifatReşatoğlu’nun basın duyurusu şöyle:

“2 Temmuz güreş camiası adına üzücü bir gün olarak tarihe geçmiştir. Güreşimizin sembol isimlerinden ve KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucularından Ali Çerkez’i 2 Temmuz 2005 tarihinde kaybetmiştik. Geçen yıl da yine 2 Temmuz’da KKTC Güreş Federasyonu’nun temel taşlarından MertdoğanSoyalan aramızdan ayrıldı. Her iki güreş adamını rahmetle anar sevenlerine sabırlar dileriz.

Derneğimiz yönetim kurulu, bu yıldan itibaren Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü adıyla ödül verme kararı aldı. Derneğimizin Ödüllendirme Yönetmeliği’ne uygun olarak bu ödüle, Büyükkonuk ve çevresinde güreşin gelişmesine eğitici, güreşçi ve yönetici olarak önemli katkıda bulunan Murat Göztaş’ı layık gördük. Ödül töreni, önümüzdeki günlerde belirlenecek program çerçevesinde yapılacaktır.”



