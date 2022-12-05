Ali Çerkez Kupası, Büyükkonuk ve Lapta’nın

Güreşte Ertan Azer Yıldızlar Ligi, Büyükkonuk ve Lapta güreş takımlarının şampiyonluğuyla tamamlandı.
Rifat Şener Güreş Salonu’nda 3 Aralık 2022 Cumartesi günü yapılan Ali Çerkez Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları’nda yıldızlar A kategorisinde Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, yıldızlar B kategorisinde Lapta Türk Birliği, takım halinde birinciliği kazandı.
Şampiyon takımlara kupaları merhum Ali Çerkez’in ailesi tarafından, dereceye giren sporculara madalyaları ise Ali Çerkez’in ailesi ve TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam tarafından verildi.
Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu, Takım Klasmanı:
1- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 195 PUAN
2- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 130 PUAN
3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ 85 PUAN
Sıkletler:
41-45 kg: 1- MEHMET ALİ YILDIZ, 2- EGE BULUT
51 Kg: 1- HAMZA KIZILTAY, 2- ALYMJAN ORUNBAYEV
55 Kg: 1- AHMET DAMLAR, 2- ARDACAN YILMAZ, 3- HÜSEYİN AKBALLI
60 Kg: 1- KEREM TAŞ, 2- KEMAL DELİBAŞ, 3- ALİ BURHAN
65 Kg: 1- YAHYA DOĞAN, 2- EMİRHAN GÜNGÖR, 3- FAHRETTİN GÜNGÖR
71 Kg: 1- ARDA ÇELİK, 2- YUSUF ÖNDER, 3- AHMET EFEKAN ÖZKURT
80 Kg: 1- SERDAR ROZGELDİYEV, 2- EMİN ARSLAN, 3- YASİR EVRENSEL
92 Kg: 1- YAĞIZ TIĞ, 2- OĞUZHAN ŞAHİN, 3- MUHAMMET BUĞRA
92-110 Kg: 1- MERT ÇOLAK, 2- EREN İLKHAN.
Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu, Takım Klasmanı:
1- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 215 PUAN
2- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 120 PUAN
3- LEFKOŞA GÜREŞ İHTİSAS KULÜBÜ 105 PUAN
Sıkletler:
38 – 41 Kg: 1- RESUL GÜNGÖR, 2- MUHAMMET YETKİN, 3- NURALİ RAHİMANOV
44 Kg: 1- HAKAN CİHANGİR, 2- ABDURRAHMAN TANIK
48 Kg: 1- BARIŞ SAYILIR, 2- ÖMER BAYRAKTAR
52 Kg: 1- YUNUS DİLÖZ, 2- SAMİ BAYRAKTAR
57 Kg: 1- İBRAHİM DEMİR, 2- HÜSEYİN EKİNCİ, 3- MELİH GENCER
62 Kg: 1- ATİLLA ÖZTIRAK, 2- ONUR PAŞA
68 Kg: 1- HÜSEYİN AYAZ, 2- EREN GEZER, 3- ÖMER FARUK AKTEPE
75 Kg: 1- EMİRHAN ŞAHİN, 2- MUHAMMET AHMET KURTOĞLU, 3- MEHMET ŞAHİN
85 Kg: 1- HACI OSMAN KOCA, 2- ENES ELKONDU, 3- YUNUS EMRE KEKLİK
85 – 100 Kg: 1- MUSTAFA AYYILDIZ
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