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Ali Çerkez anılıyor, Murat Göztaş ödülünü alıyor

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Ali Çerkez anılıyor, Murat Göztaş ödülünü alıyor
Ali Çerkez Güreş Teşvik Ödülü, 26 Temmuz 2022 Salı günü saat 18.30’da İskele Kültür Evi’nde veriliyor.
Güreşseverler Derneği, ödülü Murat Göztaş’a vermeyi kararlaştırmıştı.
Törende, güreşimizin sembol isimlerinden merhum Ali Çerkez, vefatının 17.yıldönümünde saygıyla anılacak. BRT televizyonunda 1998 yılında yayımlanan video gösterimi, izleyicilere sunulduktan sonra Büyükkonuk ve çevresinde güreşe ivme kazandıran Murat Göztaş’a plaketi verilecek.
 
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