Albacore Balığı Avlama müsabakasına rekor katılım

KKTC Avcılık Federasyonu ve Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Ve Balıkçılık Derneği’nin düzenlediği Albacore Balığı Avlama Müsabakası hafta sonu gerçekleştirildi.
Artesa Marine ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve rekor katılımla 92 teknenin katıldığı müsabakada dereceye girenlere ödülleri yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.
DERECEYE GİREN SPORCULAR
A KATEGORİSİNDE (LİSANSLI)
1. Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği
4 adet Albacore
Gökhan Buluter
Mert Piroğlu
2. Genç Lapta Avcılık Atıcılık Birliği
2 adet Albacore
Selim Mavili
Oktay Sinar
Sanal Sinar
EN BÜYÜK BALIK
Genç Lapta Avcılık Atıcılık Birliği (9.690kg)
B KATEGORİSİ (FERDİ)
BİRİNCİ
Mustafa Şamil
Ali Erbilek
Kemal Kaplan
4 Albacore
İKİNCİ
Erbuğ Öz
Ertuğrul Öz
3 Adet Albacore
(23.896 kg)
ÜÇÜNCÜ
Arsen Güvensoy
Arcan Bayram
Ali Cefa
3 Adet Albacore (22.068 kg)
EN BÜYÜK BALIK
Korel Törün (9.108 kg)
Erbuğ Öz (9.108kg)
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