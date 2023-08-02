Albacore Balığı Avlama müsabakasına rekor katılım

KKTC Avcılık Federasyonu ve Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Ve Balıkçılık Derneği’nin düzenlediği Albacore Balığı Avlama Müsabakasına 92 tekne katıldı

KKTC Avcılık Federasyonu ve Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık Ve Balıkçılık Derneği’nin düzenlediği Albacore Balığı Avlama Müsabakası hafta sonu gerçekleştirildi.Artesa Marine ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve rekor katılımla 92 teknenin katıldığı müsabakada dereceye girenlere ödülleri yarışma sonunda düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.DERECEYE GİREN SPORCULARA KATEGORİSİNDE (LİSANSLI)1. Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği4 adet AlbacoreGökhan BuluterMert Piroğlu2. Genç Lapta Avcılık Atıcılık Birliği2 adet AlbacoreSelim MaviliOktay SinarSanal SinarEN BÜYÜK BALIKGenç Lapta Avcılık Atıcılık Birliği (9.690kg)B KATEGORİSİ (FERDİ)BİRİNCİMustafa ŞamilAli ErbilekKemal Kaplan4 AlbacoreİKİNCİErbuğ ÖzErtuğrul Öz3 Adet Albacore(23.896 kg)ÜÇÜNCÜArsen GüvensoyArcan BayramAli Cefa3 Adet Albacore (22.068 kg)EN BÜYÜK BALIKKorel Törün (9.108 kg)Erbuğ Öz (9.108kg)