Albacore balığı avladılar

Yeni Erenköy Avcılık Atıcılık Birliğinin düzenlediği Tekneden Albacore Balığı Tutma Yarışması tamamlandı

Yeni Erenköy Avcılık Atıcılık Birliğinin, SegamarineStore ana sponsorluğundaAykut Mimar anısına düzenlediği Tekneden AlbacoreBalığı Tutma Yarışması kötü hava şartlarına rağmen yüksek katılım ile tamamlandı.

Segamarine takımı 6 balık ile en çok balık ve 10,335Gr ile en büyük balığı yakalayarak günü şampiyon tamamladı. Ancak takım her yıl olduğu gibi bu yılda kendini tasnif dışı sayarak sıralamaya girmedi. Yarışma sonunda oluşan sıralama ise şöyle oldu;

1-Cankan Gündeş &Nulkan Gündeş (4 balık)

2-Enver Çavuş (3 balık 24,52kg)

3-Osman Beşerler& Ertan beşerler

En büyük balık Enver çavuş 10,14KG

