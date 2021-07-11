banner583
banner676
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
8 0
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
Omaç Başat turnuvasında yarı final eşleşmeleri belirlendi
12 0
 
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
Bentley Flying Spur, elektriğin gücü ile tanıştı
19 0
Demokrasi sınıfta kaldı
Demokrasi sınıfta kaldı
40 0
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
Sicilya, CONIFA’nın yeni üyesi
38 0
Verimsizlik böyle bir şey
Verimsizlik böyle bir şey
78 0
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
Olimpiyatlar seyircisiz yapılacak
14 0
banner661
banner682

Albacore balığı avladılar

banner476

Yeni Erenköy Avcılık Atıcılık Birliğinin düzenlediği Tekneden Albacore Balığı Tutma Yarışması tamamlandı

banner666
Albacore balığı avladılar
Yeni Erenköy Avcılık Atıcılık Birliğinin, SegamarineStore ana sponsorluğundaAykut Mimar anısına düzenlediği Tekneden AlbacoreBalığı Tutma Yarışması kötü hava şartlarına rağmen yüksek katılım ile tamamlandı.
Segamarine takımı 6 balık ile en çok balık ve 10,335Gr ile en büyük balığı yakalayarak günü şampiyon tamamladı. Ancak takım her yıl olduğu gibi bu yılda kendini tasnif dışı sayarak sıralamaya girmedi. Yarışma sonunda oluşan sıralama ise şöyle oldu;
1-Cankan Gündeş &Nulkan Gündeş (4 balık)
2-Enver Çavuş (3 balık 24,52kg)
3-Osman Beşerler& Ertan beşerler
En büyük balık Enver çavuş 10,14KG
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.