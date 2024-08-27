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Alagadi’de ilk aquatlon yarışı yapıldı

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Alagadi’de ilk aquatlon yarışı yapıldı
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Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu yaz aylarının eğlenceli organizasyonlarından olan aquatlon yarışını Alagadi Plajı’nda gerçekleştirdi.
Çatalköy Esentepe Belediyesi işbirliğinde yapılan ilk aquatlon yarışında sporcular Pazar günü 5 kilometre koştu, 1 kilometre yüzdü ve tekrardan 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.
Alagadi Aquatlonu’nun en hızlısı erkeklerde Ares triatleti Enis Alçıcı oldu. Kadınlarda ise birinciliği ferdi olarak yarışa katılan Sıla Özgürgün Çankaya elde etti.
Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un start verdiği yarışta, dereceye girenlere ödülleri yarış sonrası takdim edildi.
 
KADINLAR
1. Sıla Özgürgün Çankaya (Ferdi) 46:00.3
2. Kayla Tombul (Ferdi) 47:19.5
3. Anastasia Chernova (Aspava Spor Kulübü) 56:29.3
ERKEKLER
1. Enis Alçıcı (Ares Spor Kulübü) 34:38.8
2. Tuğcan Özkızan (Tüfekçi Spor Kulübü) 34:59.6
3. Ayer Alçıcı (Ares Spor Kulübü) 37:07.1
 
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