Akova’da yeniden binicilik yarışması düzenlenecek

Akova’da faaliyetlerini sürdüren Asya Atlı Spor Country Kupası, 4 Eylül 2021 tarihinde saat 17.00’de gerçekleşiyor. ,

İlki 2016 yılında organize edilen ve binicilik festivali tadında gerçekleşen Country Kupası Engel Atlama Yarışmalarının 4.’sü bu yıl Yonpaş Dumlupınar Türk Spor Kulübü ana sponsorluğunda ve Yeni Boğaziçi Belediyesi katkıları ile gerçekleşecek.Adanın aydınlatma sistemli en büyük yarışma sahası olan Asya Atlı Spor Kulübü, 2 yıl sonra yine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Asya Atlı Spor Country Kupası’nda 75cm (15 Yaş Altı), 85cm (18 Yaş Altı), 95 cm, 110cm ve 4- Bar yarışmaları koşulacak. Yarışmada “En Şık Binici” de dahil sürpriz ödüller verilecek.

Çeşitli yiyecek, içecek ve satış standlarının olacağı 4. County Kupası’na, tüm atlı spor kulüplerini ve binicilik sporu meraklıları davet edildi.

