Akgürcü, Türkiye’den davet aldı

Lefke Avcılık Atıcılık Birliği skeet genç sporcusu, KKTC skeet final rekor sahibi İbrahim Akgürcü, Türkiye Milli Takım seçmelerinde yer alan Skeet Zafer Kupasına katılım daveti aldı

KKTC Atıcılık Federasyonunun Olimpik disiplinde düzenlemiş olduğu Trap-Skeetbranşları

müsabakalarında genç sporcularımızın sayısında görülen artış, atıcılık camiasında mutluluk

kaynağı olmaya devam ediyor.

Olimpik plak atışları branşlarında genç atıcı sporcularımızın gösterdiği başarılı atışlar Türkiye Atıcılık spor otoriteleri tarafından da takip edilmektedir. Lefke Avcılık Atıcılık Birliği skeet genç sporcusu KKTC skeet yeni final rekor sahibi İbrahim Akgürcü de Türkiye Milli Takım seçmelerinde yer alan Skeet Zafer Kupasına katılmak üzere davet almıştır.

18 – 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek müsabakada sporcumuz ilk performansını yaşayacaktır. Olimpik plak atışları branşlarındafaaliyet gösteren genç yeteneklerimizin yanında birçok başarılı genç atıcımız maddi sıkıntılar sebebi ile olimpik atışlara başlayamadıkları sebebiyle; federasyonumuz bir bütün olarak, kulüplerimiz ve sporcu aileleri birlikte çalışarak kaynak yaratmak amacıyla olağanüstü çabalar harcamaktadır. ,

Uzun yıllardırTürkiye Milli Takımlarında, KKTC atıcı sporcuları her zaman başarı ile yer almışlar ve gurur kaynağımız olmuşlardır.”

