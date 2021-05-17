Air Badminton için hakem yetiştirilecek

Badminton Federasyonu,Air Badminton hakemlik kursu düzenleyecek. Badminton Federasyonu geçtiğimiz ay ülkemizde oynanmaya başlayan yeni dış mekan sporu olan Air Badminton sporu için hakemlik kursu düzenliyor.

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonunun yeni yaptığı Air Badminton sahasında düzenlenecek olan kursa daha önce badminton hakemliği yapanlar yanında yeni air badminton hakemi olmak isteyenler de katılabilecek.

Türkiye milli hakemi Recep Kaya’nın vereceğiAir Badminton hakem kursu için detaylı bilgi almak isteyenler federasyonun 05338380500telefon hattından bilgi alabilecekler.



